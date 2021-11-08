Систему технического зрения для автомобилей разрабатывают в России

Москва, 8 ноября. Автомобили в России смогут получить новую систему технического зрения в скором времени. Разработкой новинки занимаются специалисты НТИ «Сенсорика» на территории Сколково.

Модуль технического зрения представляет собой мультикамерную платформу — вычислитель нейронных сетей. Ее можно будет настроить под разнообразные задачи. При этом в устройстве предусматривается использование камер с минимальным уровнем задержки сигнала. Серийный выпуск технологии планируется начать в 2022 году.

«Обычная камера видеонаблюдения просто фиксирует факт столкновения, а наша поможет «увидеть» угрозу и столкновение предотвратить», — объяснил руководитель проекта Николай Степанов.

На данный момент устройство тестируют на модели авто Toyota Prius. В дальнейшем эксперты рассчитывают предложить техническое зрение для всех машин в России. Возможная стоимость новинки пока не уточняется.

В конце сентября российские специалисты проводили испытания технического зрения для беспилотников. Устройство помогает аппаратам оценивать обстановку в реальном времени.