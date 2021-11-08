Дана Борисова о фильме «16-й»: «Наконец-то дождалась хорошей комедии о русских и американцах!»

Известная российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й».

Технический показ кинокартины петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о «российском вмешательстве», якобы предрешившем результаты выборов 45-го президента США, прошел на официальном сайте фильма «16-й» 7 ноября.

Еще до официальной премьеры 8 ноября фильм посмотрели десятки тысяч россиян, в том числе и звезды. Телеведущая Дана Борисова, как и многие другие, не ожидала увидеть вместо документальной хроники комедию. Она была приятно поражена.

«Я была очень сильно удивлена, когда серьезный документальный фильм на самом деле оказался комедией. Да еще и такой смешной. Американские агенты, русские хакеры и вообще все эти выборы президента обсмеиваются максимально жестко», — отметила Борисова.

Федеральное агентство новостей /

Для многих зрителей «16-й» стал глотком свежего воздуха после бесконечных фильмов, где русские изображались стереотипными злодеями. Фильм собрал все штампы «развесистой клюквы» и умело обыграл их. В числе оценивших сатиру была и Дана Борисова.

«Наконец-то я дождалась хорошей комедии о русских и американцах! Такой фильм давно должен был выйти после фильмов и сериалов, где Россию всегда изображали то врагом, то полным неудачником. А финальная песня с танцами никого не оставит равнодушным. Смотрите, не пожалеете!» — заявила она.

Первый показ фильма должен был состояться 3 ноября в Нью-Йорке. Однако американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил мероприятие без объяснения причин. А спустя два дня в другом нью-йоркского кинотеатре зрителей «16-го» разогнали полицейские.

Официальная премьера фильма состоится в этот понедельник на сайте кинокартины «16-й» в 20:00 по московскому времени.