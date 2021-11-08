Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 19:13
19:10
Общество
Врач Тимаков назвал привитых людей конечным звеном для распространения COVID-19
19:09
Весь мир
Ливия планирует увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2022 году
19:07
Происшествия
Почтальонша присвоила себе 82 тыс. рублей в Петушках и попала под статью
19:06
Общество
Economic Times: почти 90 жителей Индии заболели лихорадкой Зика
19:06
Шоу-бизнес
Платье покойной Эми Уайнхаус продали на аукционе за $243,2 тысячи
19:06
Происшествия
Петербургский бизнесмен получил условный срок за привлечение школьника к криминалу
19:06
Общество
Десятилетняя участница шоу Галкина впечатлила зрителей снайперской стрельбой
19:05
Весь мир
Лига арабских государств призывает страны Персидского залива к разрядке в отношениях с Ливаном
19:05
Общество
Эксперт Лысаков: Снижение нештрафуемого порога до 5 км/ч приведет к коллапсу на дорогах
19:03
Экономика
Новый логистический центр в Крыму стабилизирует цены на сельхозпродукцию
Все новости

Дана Борисова о фильме «16-й»: «Наконец-то дождалась хорошей комедии о русских и американцах!»
Общество
Дана Борисова о фильме «16-й»: «Наконец-то дождалась хорошей комедии о русских и американцах!»
Кадр из фильма «16-й»  / 

Известная российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й».

Технический показ кинокартины петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о «российском вмешательстве», якобы предрешившем результаты выборов 45-го президента США, прошел на официальном сайте фильма «16-й» 7 ноября. 

Еще до официальной премьеры 8 ноября фильм посмотрели десятки тысяч россиян, в том числе и звезды. Телеведущая Дана Борисова, как и многие другие, не ожидала увидеть вместо документальной хроники комедию. Она была приятно поражена.

«Я была очень сильно удивлена, когда серьезный документальный фильм на самом деле оказался комедией. Да еще и такой смешной. Американские агенты, русские хакеры и вообще все эти выборы президента обсмеиваются максимально жестко», — отметила Борисова.

Дана Борисова о фильме «16-й»: «Наконец-то дождалась хорошей комедии о русских и американцах!»
Федеральное агентство новостей /

Для многих зрителей «16-й» стал глотком свежего воздуха после бесконечных фильмов, где русские изображались стереотипными злодеями. Фильм собрал все штампы «развесистой клюквы» и умело обыграл их. В числе оценивших сатиру была и Дана Борисова.

«Наконец-то я дождалась хорошей комедии о русских и американцах! Такой фильм давно должен был выйти после фильмов и сериалов, где Россию всегда изображали то врагом, то полным неудачником. А финальная песня с танцами никого не оставит равнодушным. Смотрите, не пожалеете!» — заявила она.

Первый показ фильма должен был состояться 3 ноября в Нью-Йорке. Однако американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил мероприятие без объяснения причин. А спустя два дня в другом нью-йоркского кинотеатре зрителей «16-го» разогнали полицейские.

Официальная премьера фильма состоится в этот понедельник на сайте кинокартины «16-й» в 20:00 по московскому времени.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дана Борисова о фильме «16-й»: «Наконец-то дождалась хорошей комедии о русских и американцах!»
борисова пригожин 16-й
Комментировать