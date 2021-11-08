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Рашкин нарушил все законы России при охоте на лося
Общество
Рашкин нарушил все законы России при охоте на лося
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Уголовное дело по факту браконьерства в Саратовской области передано в центральный аппарат СК России, поскольку в деле фигурирует имя депутата Государственной думы Валерия Рашкина. На данный момент ведется расследование, но ФАН стали известны новые факты нарушений при охоте на лося, который предварительно был убит незаконно.

Всего охотпользователей в Саратовской области, то есть участков, где можно охотиться, в районе 12. И лишь на одном из них была запрещена охота именно на лося — в Лысогорском лесничестве. Но именно туда поехал Валерий Рашкин. Карта разрешений на год составляется заранее, зимой — по результатам зимней миграции животных. Данный участок находится очень близко к населенному пункту, поэтому именно лось туда заходит редко. Вот охоту на него там и закрыли.

Но в этом году лето было жаркое, на участке недалеко от дороги Саратов — Воронеж бьют родники, поэтому местность не высохла, растительность на ней была богатой, что и притянуло к себе не только кабанов и косуль, но и лосей. То есть отстрел животных, тянущихся к еде, был значительно облегчен.

Как рассказал нам источник в лесном хозяйстве области, Рашкина подозревают еще в одном крупном нарушении ведения охоты.

«У него вообще не было ни одного разрешительного документа, — рассказал собеседник ФАН. — Для охоты по закону Российской Федерации необходимо прежде всего иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а у него их не было».

Кроме того, с оружием Рашкина в этом районе вообще нельзя было охотиться. По правилам охоты в РФ, применение тепловизионных прицелов можно только в ночное время с вышки не менее двух метров. В данном районе таких сооружений нет. То есть охота велась общеопасным способом.

Следователи сейчас по всем указанных фактам ведут сбор доказательств. Когда виновность будет доказана, помимо лишения прав на охоту обвиняемому грозит штраф до миллиона рублей и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали правоохранители в Саратовской области с тушкой лося в багажнике. Сам Рашкин утверждает, что это провокация: якобы он нашел труп на поляне и вез его сдавать в полицию. Зачем перед этим разделал тушу животного, депутат объяснить не смог.

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