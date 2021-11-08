Минфин предложил запретить вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов

Москва, 8 ноября. Министерство финансов России предложило запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Такая информация содержится в сообщении ведомства.

Ограничить вывоз данной продукции из страны за границу предлагается с 1 января 2022 года сроком на шесть месяцев. В настоящий момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза, сообщается на сайте Минфина.

В России усиливается контроль за оборотом драгоценных металлов. В частности, предприятия сами смогут вносить в специальную систему сведения о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.