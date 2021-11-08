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Минфин предложил запретить вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов
Экономика
Минфин предложил запретить вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 8 ноября. Министерство финансов России предложило запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Такая информация содержится в сообщении ведомства.

Ограничить вывоз данной продукции из страны за границу предлагается с 1 января 2022 года сроком на шесть месяцев. В настоящий момент проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза, сообщается на сайте Минфина.

В России усиливается контроль за оборотом драгоценных металлов. В частности, предприятия сами смогут вносить в специальную систему сведения о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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отходы драгметаллы Минфин России
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