«Вертолеты России» сообщили о первом испытательном полете модернизированного Ка-226Т

Москва, 8 ноября. Российские разработчики приступили к испытаниям вертолета Ка-226Т после глубокой модернизации. Впервые его подняли в воздух в центре вертолетостроения «Миль и Камов», сообщили в «Вертолетах России».

Вертолет Ка-226Т прошел глубокую модернизацию и впервые был протестирован на базе комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», о чем прессе рассказали в холдинге «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Это первая российская винтокрылая машина, конструкторская документация которой полностью велась в цифровом виде», — отметили в компании.

В обновленной версии улучшены аэродинамические характеристики, конструкция планера и фюзеляжа. Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор. На него также установили ударопрочную и авариестойкую топливную систему.

Ранее глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский поделился планами по развитию производства на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, к 2023 году не менее 50% продукции компании будет гражданского назначения.