Донбасс сегодня: солдаты Киева обстреляли ОБСЕ из гранатометов, ВСУ сбили свой беспилотник

Донбасс, 8 ноября. Войска Киева ведут обстрелы республик из тяжелых минометов и гранатометов. Украинские военные обстреляли патруль ОБСЕ, граната разорвалась в 30 метрах от наблюдателей. Киевские силовики сбили свой беспилотник. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировано пять обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Все — на мариупольском направлении обороны ДНР. Киевские силовики применяли минометы 120-мм и 82-мм калибра, противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем «освободителей» были пять населенных пунктов.

В Луганской Народной Республике сообщают о трех обстрелах за минувшие сутки. Под огнем 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов были населенные пункты Голубовское, Калиново и Веселенькое. Во всех случаях обошлось без пострадавших среди гражданского населения и разрушений.

Украинские военные обстреляли патруль наблюдателей ОБСЕ

Подразделения 1-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли патруль международной мониторинговой миссии из станкового противотанкового гранатомета, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел в районе села Болотенное. Приказ на открытие огня, по данным луганчан, отдал командир 1-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Граната, выпущенная киевскими силовиками, разорвалась примерно в 30 метрах от наблюдателей, после чего им пришлось отказаться от дальнейшего проведения мониторинга и покинуть район. Огонь был неприцельным и велся с целью недопущения фиксации иностранцами нарушений Минских соглашений со стороны ВСУ, уточнили в Народной милиции ЛНР.

Федеральное агентство новостей /

ВСУ сбили свой беспилотник, приняв его за аппарат ОБСЕ

Еще одна попытка атаки на СММ ОБСЕ была произведена артиллерийской группой 79-й бригады в том же Станично-Луганском районе, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. Киевские силовики из района села Болотенное запустили беспилотный летательный аппарат для корректировки огня по позициям Народной милиции ЛНР. Из-за несогласованности действий между подразделениями одной и той же бригады беспилотник был сбит военными 1-го батальона, которые приняли его за аппарат миссии ОБСЕ.

Солдаты ВСУ продают боеприпасы на Украине

Убывшие недавно по ротации в пункт постоянной дислокации военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады пытались продать местным жителям села Коломыя Ивано-Франковской области боеприпасы, нелегально вывезенные из зоны боевых действий. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Двое военнослужащих соединения были задержаны сотрудниками СБУ при попытке продажи двух тротиловых шашек с запалами и ручной осколочной гранаты РГД-5 жителю Коломыи. На допросе «защитники» Украины рассказали, что намеренно не сдали военное имущество на склад во время ротации. Теперь в бригаде проходит проверка учета списанного вооружения и боеприпасов.