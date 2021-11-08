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Валерий Рашкин в ближайшее время может лишиться депутатской неприкосновенности

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:06
Политика
Валерий Рашкин в ближайшее время может лишиться депутатской неприкосновенности
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 8 ноября. Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин в ближайшее время будет лишен депутатской неприкосновенности в связи со скандальным убийством лося. Об этом сообщил Telegram-канал «Политуправа».

Интернет-ресурс со ссылкой на анонимные источники сообщил, что в течение 8 ноября будет решен вопрос о лишении законодателя иммунитета в связи с уголовным делом о браконьерстве. Коммунисту грозит до двух лет лишения свободы, подчеркнули в «Политуправе».

«В ближайшее время коммунист Рашкин лишится депутатской неприкосновенности, после чего в рамках возбужденного уголовного дела и процессуальных действий, ему официально предъявят обвинения по статье о браконьерстве», — говорится в сообщении.

Скандал вокруг депутата КПРФ Валерия Рашкина, задержанного в нетрезвом виде рядом с телом убитого лося, не остался без внимания в Госдуме. Спикер федерального парламента Вячеслав Володин пообещал рассмотреть инцидент в случае, если Генпрокуратура направит соответствующий запрос.

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