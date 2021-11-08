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Актер сериала «Моя прекрасная няня» поддержал слова Моргенштерна о Дне Победы
Шоу-бизнес
Актер сериала «Моя прекрасная няня» поддержал слова Моргенштерна о Дне Победы
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 8 ноября. Исполнитель роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин высказался о заявлениях Моргенштерна о праздновании Дня Победы в России. Актер встал на сторону скандального рэпера.

Смолкин признался, что не смотрел интервью Моргенштерна и Ксении Собчак, но узнал о высказываниях рэпера из третьих уст, сообщает портал Teleprogramma.pro. Актер поддержал мнение исполнителя. В его семье никогда с размахом не отмечали этот великий праздник.

«Хотя, если быть откровенным и, если я правильно понял его слова, во многом я его поддерживаю. Потому что я не помню, чтобы в моей семье, где погибали во время войны, и пережили блокаду, широко отмечали этот день», — рассказал Смолкин.

Актер сериала «Моя прекрасная няня» поддержал слова Моргенштерна о Дне Победы
instagram.com / @morgen_shtern

Дедушка, папа и дядя актера каждое 9 мая садились за стол напротив друг друга, наливали немного водки, выпивали и молчали. Никаких криков «Ура!» в семье не было. Смолкин напомнил, что День Победы — это не только праздник, но и день памяти павших в Великой Отечественной войне.

За раскритиковавшего государственный праздник Моргенштерна вступилась и Ксения Собчак. Телеведущая сослалась на возраст рэпера. Она уверена, что он на эмоциональном уровне не может прочувствовать то, что произошло 76 лет назад.

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актер рэпер смолкин моргенштерн
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