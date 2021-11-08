Лига арабских государств призывает страны Персидского залива к разрядке в отношениях с Ливаном

Бейрут, 8 ноября. Лига арабских государств (ЛАГ) настаивает на ослаблении напряженности между странами Персидского залива и Ливаном, которая возникла из-за неосторожного комментария министра из этой страны по поводу войны в Йемене. Об этом сообщает France 24.

«Мы не хотим, чтобы такая ситуация продолжалась. Мы стремимся добиться прорыва, разрядки в отношениях государств и надеемся, что здесь начнется отправная точка в стабилизации», — сказал заместитель генерального секретаря ЛАГ Хоссам Заки.

Его заявление прозвучало на брифинге для журналистов в Бейруте, куда чиновник прибыл с официальным визитом, чтобы найти способ урегулирования дипломатического конфликта между Ливаном и Саудовской Аравией.

Разногласия появились после слов министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который подверг критике войну в Йемене. В этом вооруженном конфликте возглавляемая Саудовской Аравией коалиция выступает на стороне правительства, против которого сражаются повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», поддерживаемого Ираном.

Kordahi has been publicly backed by the Iran-backed Hezbollah terrorist group and has declined to apologize or resign over the comments, which have dealt the worst blow to Saudi-Lebanese relations since Saad al-Hariri’s 2017 detention in Riyadh. https://t.co/bEchjrgx70 — Algemeiner (@Algemeiner) October 30, 2021

Во время своей поездки заместитель генсека ЛАГ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. В ходе диалога были найдены общие точки сопряжения интересов и достигнут консенсус во взглядах на урегулирование ситуации.

Ливанский лидер заверил высокого гостя в своей готовности посетить Саудовскую Аравию в случае встречной инициативы и пояснил, что прозвучавшие в конце октября высказывания Джорджа Кордахи о Йемене не отражают официальную точку зрения кабинета министров.

Arab League delegation meets with Lebanese President Aoun in Beirut for talks aimed at resolving diplomatic crisis between Lebanon and Gulf stateshttps://t.co/QQb8gCsRzv — DAILY SABAH (@DailySabah) November 8, 2021

В свою очередь, офис премьер-министра Ливана Наджиба Микати процитировал слова главы правительства, который выступает за восстановление нормальных отношений с Эр-Риядом и другими странами Персидского залива.

Развитие конфликта

Скандал разразился в конце прошлого месяца после выхода интервью Джорджа Кордахи телеканалу Al-Jazeera. Оно было записано в начале августа, когда нынешний министр еще не вступил в должность, а был известен как ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?».

В своей речи Кордахи заявил, что считает войну в Йемене бессмысленной, участие коалиции арабских стран расценил как агрессию, а повстанцев-хуситов движения «Ансар Аллах» назвал жертвами иностранного вмешательства.

Following Information Minister #GeorgeKordahi's critical comments of the Yemen war, the #UAE withdrew their top diplomats to #Lebanon. pic.twitter.com/O6Xa03IEXS — ICFUAE (@ICFUAE) November 6, 2021

Беседа повлекла за собой широкий резонанс: после нее Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн выдворили ливанских послов, а также отозвали своих дипломатов из Бейрута. Помимо прочего, появился запрет властей этих государств для собственных граждан посещать Ливан, а Эр-Рияд и вовсе перекрыл импорт в республику, что усугубило и без того тяжелый ливанский экономический кризис.

Совет содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) потребовал снять Джорджа Кордахи с должности, и эту инициативу косвенно поддержал ливанский премьер-министр, который предложил «сделать то, что нужно сделать».

Бессмысленные дебаты

Сам министр информации категорически отвергает все предложения об увольнении, обращенные в его адрес. Поэтому прибывший в Бейрут замгенсека ЛАГ даже не стал настаивать на подобном шаге, ограничившись лишь политическими намеками.

«Существует кризис, который все видят, и большинство людей знает, как его решить. Но ни одного шага в нужном направлении сделано не было, хотя это необходимо», — намекнул Заки.

Его слова были адресованы в том числе могущественному шиитскому движению «Хезболла», которое поддерживает Иран, считающийся главным геостратегическим соперником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

В развернувшемся скандале «Хезболла» встала на защиту главы ливанского мининформа вместе с Тегераном, который выступил против призывов к отставке Кордахи с заявлением о том, что политик не совершал никаких ошибок.

В качестве обратной реакции министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан уже заявил, что доминирование «Хезболлы» в Ливане сделало «бессмысленными» отношения королевства с данной республикой.