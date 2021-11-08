Каталонская «Барселона» провела презентацию Хави в качестве главного тренера команды

Барселона, 8 ноября. «Барселона» официально представила испанского тренера Хави, возглавившего команду после ухода Рональда Кумана.

Презентация Хави прошла на арене «Камп Ноу» в Барселоне 8 ноября. Новый тренер сине-гранатовых появился на поле домашнего стадиона испанского клуба под скандирование болельщиков.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год. С каталонским клубом воспитанник академии сине-гранатовых восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. На данный момент «Барселона» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее Хави подписал контракт с «Барселоной», срок действия которого рассчитан до 2024 года. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба испанского клуба.