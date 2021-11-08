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Торт в виде телеведущего Дэвида Аттенборо испекли в Великобритании
Общество

Фестиваль кондитерского искусства состоялся в Национальном выставочном центре недалеко от Бирмингема. Там представили необычный торт, выполненный в виде известного телеведущего-натуралиста Дэвида Аттенборо.

Автор многочисленных фильмов о дикой природе предстал перед посетителями в полный рост в окружении бегемота, тигра, жирафа, крокодила, сурикатов, бабочек и жаб. Сладкая композиция вызвала настоящий восторг у ценителей кондитерского искусства.

«Качество тортов, детали и прочее просто потрясающие. Я рад, что у меня была возможность приехать и увидеть это. Поражает объем работы, выполненный кондитерами. Это действительно замечательно», — поделился один из посетителей по имени Риз.

Необычный торт назвали «В диких условиях с Дэвидом Аттенборо». Кондитерское произведение приурочили к саммиту по изменению климата COP26, который состоялся накануне в Глазго. На мероприятии телеведущий выступил яркой с речью, сообщив мировым лидерам, что мир «в беде», и необходимо остановить разрушение природы и добычу ископаемого топлива.

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