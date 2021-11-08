Репортаж «Владимирских ведомостей» получил награду всероссийского конкурса СМИ

Владимир, 8 ноября. «Владимирские ведомости» стали лауреатами конкурса СМИ «Россия — планета воды!», проводимого в рамках Всероссийского водного конгресса. Репортаж Марины Киселевой «Дайверские находки на владимирском дне: мусор и айфоны» с фотографиями Натальи Лариной получил второй приз в номинации «Речной дозор». Всего в шорт-листе было 22 претендента со всей страны, передают «Владимирские ведомости».

Как рассказали организаторы мероприятия, конкурс направлен на привлечение внимания людей к теме реализации федеральных программ в области охраны, защиты и реабилитации водных ресурсов, вовлечение средств массовой информации в освещение проблем водопользования и экологии водных объектов, а также повышение статуса экологической журналистики.

Ранее ФАН рассказывал о конкурсе Drone Awards. Лучшим аэрофотографом стал Терье Колаас.