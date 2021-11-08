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Ведущий КВН Александр Масляков обвинил авторов шоу «Игра» в краже идеи
Общество
Ведущий КВН Александр Масляков обвинил авторов шоу «Игра» в краже идеи
Global Look Press  /  Maxim Burlak/Russian Look

Москва, 8 ноября. Бессменный ведущий и идейный вдохновитель «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков считает шоу «Игра» на телеканале ТНТ плагиатом на его программу.

В Сети назвали шоу «Игра» «новым витком юмора». Однако на съемках программы разгорелся скандал из-за сценки команды «Камызяки». Два юмориста изобразили влюбленных, а в конце номера они страстно целовались, это шокировало зрителей и судей проекта.

В итоге ТНТ приостановил подготовку «Игры» в связи с ограничениями по коронавирусу. Однако Ксения Собчак заявила, что это произошло из-за Александра Маслякова, который был рассержен на авторов шоу.

«Все, что я могу сказать насчет «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей», — поделился ведущий с NEWS.ru.

Создателей «Игры» уже обвиняли в пропаганде нетрадиционных отношений. Пока не известно, вернется ли шоу на ТНТ или его заморозят. При этом авторы обещали учесть ошибки прошлых выпусков и показать новые грани юмора.

Ранее актер и комик Стас Ярушин заявил, что ему было неприятно от вида целующихся мужчин. Провокационный номер, по его мнению, является лишь способом поймать хайп.

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масляков шоу игра
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