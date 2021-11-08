Главные новости дня: 8 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 8 ноября.

Правительство Польши сообщило о попытке сотни мигрантов пересечь границу

Нелегальные мигранты пытались перейти белорусско-польскую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер.

В министерстве национальной обороны страны отметили, что на границе с Белоруссией уже работают более 12 тысяч солдат. Войска приведены в повышенную боевую готовность, чтобы помешать беженцам попасть в европейскую страну.

QR-коды обнулились на портале «Госуслуги» из-за сбоя в работе сервиса

Сбои зафиксированы в работе портала «Госуслуги», из-за чего некоторые россияне увидели данные об обнулении QR-кодов. Об этом сообщили в оперативном штабе России по борьбе с COVID-19.

Информация об обнулении QR-кодов о вакцинации против коронавируса появилась в Сети. В оперштабе сообщили, что все произошло из-за сбоя в программе. На данный момент сроки действия сертификатов восстановлены.

Суд арестовал имущество учредителя фитнес-клуба по делу о смерти дочери Конкина

СК предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, Анне Андриановой — учредителю фитнес-клуба, в котором погибла дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина. Имущество Андриановой стоимостью 11 млн рублей было арестовано. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея

Медики констатировали смерть тяжелого пациента, получившего ожоги в яме с кипятком на территории лицея №12. Это уже вторая смерть, наступившая в результате коммунальной аварии, случившейся 1 ноября при обследовании теплового узла. В реанимации остается третий пострадавший, борьба за его жизнь продолжается.

Напомним, трое рабочих «Сибирской генерирующей компании» оказались в яме с кипятком во время обрушения плиты в подвале учебного учреждения.

Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Американская корпорация Google LLC вновь была признана виновной в нарушении административного законодательства. По решению мирового суда юрлицо приговорено к штрафу на 2 миллиона рублей. Претензии к компании связаны с публикацией запрещенного в России контента и отказом его удалить.

В аэропорту Внуково задержали проглотивших почти килограмм кокаина контрабандистов

Ввоз крупной партии наркотиков на территорию РФ пресекли сотрудники ФТС во Внуково. Двум задержанным россиянам не помогла уловка с проглатыванием. Контрабандисты летели из бразильского города Сан-Паулу транзитом через Турцию. Во время рентгеноскопии выяснилось, что в желудке у пассажиров есть посторонние предметы. Граждан задержали и подвергли обязательным в таких случаях медицинским процедурам. Выяснилось, что вдвоем злоумышленники проглотили 100 капсул с кокаином.

Совет попечителей прекратил сотрудничество со МХАТом после ухода Боякова

Созданный в 2020 году на базе фонда «Института культурной политики» совет попечителей прекратил отношения со МХАТом. Как отметил коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, отношения с театром строились на творческой политике, которую проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. По его словам, призванием российского театра является поиск новых смыслов и образов. Планы нового гендиректора МХАТа попечительскому совету неизвестны.

Бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко умер в Москве

Политик Сергей Шматко попал в клинику с коронавирусом неделю назад. Накануне бывшего министра энергетики РФ не стало. Сергей Шматко руководил Минэнерго РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013-м он занял должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Рыночная стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд

Первый раз в истории сегмента капитализация рынка криптоинструментов вышла за пределы 3 трлн долларов, свидетельствуют данные площадки CoinGecko. Криптовалюты рекордно капитализировались до 3 трлн долларов. Соответствующая информация предоставляется торговой платформой CoinGecko, проводящей мониторинг 10 462 криптовалют. Биржа зафиксировала подъем рыночной стоимости в 3,7%, до 3,01 трлн долларов.

Газопровод «Северный поток — 2» полностью подготовили к запуску

Российско-германский трубопровод окончательно готов к работе. Соответствующей информацией поделился во время закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников. Процесс постройки магистрали «Северный поток — 2» завершился. Теперь маршрут готов к эксплуатации, отмечает Алексей Фиников.