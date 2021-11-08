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ОАЭ могут столкнуться с ростом цен на энергоносители из-за недостатка инвестиций
Весь мир
ОАЭ могут столкнуться с ростом цен на энергоносители из-за недостатка инвестиций
pixabay.com  /  PD

Дубай, 8 ноября. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи предупредил о возможном росте цен на топливо и электричество.

По словам чиновника, удорожание энергоносителей может стать следствием недостаточных инвестиций в нефтегазовую отрасль государства, в то время как ископаемое горючее по-прежнему необходимо стране на стадии «переходного периода». Ранее власти Эмиратов заявили о намерении достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году, развивая технологии по использованию возобновляемых источников энергии, которые должны обеспечивать до 50% потребности в электричестве.

На реализацию данных проектов планируется выделить около 163 млрд долларов, при этом ставка делается и на иностранные инвестиции. Вместе с тем в погоне за финансовыми вложениями из-за рубежа Эмираты вынуждены бороться за региональное лидерство с Саудовской Аравией, которая также анонсировала ряд программ по добыче крупных объемов энергии из возобновляемых источников.

ОАЭ могут столкнуться с ростом цен на энергоносители из-за недостатка инвестиций
Федеральное агентство новостей /

Министр предупредил, что гонка за экологичностью может привести к резкому росту стоимости основных видов топлива, если не будет принят сбалансированный инвестиционный подход. Это, в свою очередь, повредит дальнейшим разработкам по добыче энергии из возобновляемых источников.

Отсутствие инвестиций в нефтегазовую отрасль может сохранить тенденцию роста цен на топливо, которые в настоящее время достигли рекордных значений за многие годы из-за его дефицита на рынке. Нехватка была вызвана резким снижением спроса в разгар пандемии коронавируса, однако теперь наблюдается обратная ситуация.

Аль-Мазруи выразил благодарность другим странам-экспортерам черного золота за помощь в стабилизации цен на энергоносители. На прошлой неделе участники ОПЕК+ договорились о повышении объемов поставок нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в день.

Это позволит избежать скачка стоимости горючего и поспособствует восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса. Аль-Мазруи отметил, что такой путь благоприятен для Эмиратов, поскольку обеспечивает плавный переход на экологически чистые источники энергии.

ОАЭ стали первой страной-членом ОПЕК+, которая после присоединения к Парижским соглашениям по борьбе с изменениями климата предприняла реальные шаги в достижении нулевого уровня выброса парниковых газов, вложив в разработки столь крупные суммы.

Для отхода от применения нефти и угля на электростанциях Эмираты начали развивать и атомную промышленность: с 2020 года в государстве постепенно вводятся в эксплуатацию блоки АЭС «Баракат», мощность которой планируется довести до 5,6 ГВт, что эквивалентно 25% пиковой потребности государства в электричестве.

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нефть оаэ энергетика инвестиции
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