Москва, 8 ноября. Предсказания известной российской святой Матроны Московской о судьбе отечества в начале XXI века начали парадоксально сбываться. Однако самым неожиданным оказалось пророчество, касающееся Украины.

На удивительную пророческую силу Матроны указали «Народные новости». Родившаяся слепой, она удивительным образом предвидела самые знаковые события прошлого и начала нынешнего столетия. Она безошибочно описала расстрел царской семьи, Великую Отечественную войну и скорую смерть лидера СССР Иосифа Сталина после нее.

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Откровения ясновидящей о XXI веке не менее удивительны. Нынешнее столетие — это в первую очередь век духовной трансформации России и всего человечества, считала Матрона Московская. Все больше и больше людей будут отворачиваться от материальных ценностей и обращаться к религии и традициям. Украина также занимает не последнее место в пророчествах святой: по ее словам, нестабильная обстановка в стране постепенно придет в норму. Это будет происходить одновременно с ростом авторитета России на мировой арене. Российская Федерация переживет мощнейшие экономические реформы, а ведущие мировые державы вновь признают в ней сильного и полноправного партнера.

Незадолго до того, как стали известны откровения Матроны Московской о будущем России и Украины в XXI веке, с неожиданным заявлением выступил председатель Объединенного комитета штабов ВС США Марк Милли. Американский генерал признал, что мир перестроился на триполярную систему международных отношений, в которой Россия занимает место одного из глобальных центров силы и является полноправной великой державой.