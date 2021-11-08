Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова выходит замуж

Москва, 8 ноября. Бывшая участница проекта «Дом-2» Евгения Феофилактова отдыхает на Мальдивах в компании своего сына Даниэля и тайного возлюбленного, который сделал ей предложение руки и сердца на дорогом курорте.

Феофилактова активно делится с поклонниками подробностями своего отдыха. В этот раз на своей странице в Instagram она опубликовала видео пляжа, а в конце записи можно увидеть надпись на песке: «Выходи за меня, Женя». Звезда «Дома-2» пока никак не прокомментировала изменения в своей жизни, но поклонники уже желают счастья ее семье.

«Женя, выходи! Тут реально поступки, а не слова»; «Женечка, если он человек дела, а не пустых слов, — соглашайся»; «Вот я реально рада за Женю, пусть все сложится у нее», — оставляли поклонники теплые слова под постом.

Prt Scr instagram.com / @evgeniyafeofilaktova

После развода с Антоном Гусевым бывшая участница «Дома-2» не афиширует личную жизнь, но всячески намекает, что у нее есть мужчина. Недавно она поделилась с подписчиками радостью. Избранник подарил ей дорогие брендовые часы.

С бывшим мужем у Феофилактовой не очень хорошие отношения. Недавно она заявила, что хочет лишить Гусева родительских прав. Он посадил восьмилетнего Даниэля за руль автомобиля.