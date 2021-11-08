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Рыночная стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд
Экономика
Рыночная стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 8 ноября. Первый раз в истории сегмента, капитализация рынка криптоинструментов вышла за пределы 3 трлн долларов, свидетельствуют данные площадки CoinGecko.

Криптовалюты рекордно капитализировались до 3 трлн долларов. Соответствующая информация предоставляется торговой платформой CoinGecko, проводящей мониторинг 10 462 криптовалют. Биржа зафиксировала подъем рыночной стоимости в 3,7%, до 3,01 трлн долларов.

Всего за сутки объем торгов цифровыми активами достиг 188,6 млрд долларов. Свыше 41% от торгуемого объема занимала главная криптовалюта современности — биткоин. Примерно 18,6% пришлось на Ethereum. Биткоин сейчас торгуется по 65 641 доллару. Прирост наблюдается на уровне 5,7%. Эфириум прибавил 2,3% и вышел на уровень в 4737 долларов.

Согласно наблюдениям американского агентства Bloomberg, криптовалютный рынок с конца предыдущего года возрос вчетверо. Криптоактивы имеют множество серьезных преимуществ по сравнению с другими инструментами. О них подробно рассказали в Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна.

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