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Экс-президента Грузии Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
Политика
Экс-президента Грузии Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 8 ноября. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания.

Женщина рассказала журналистам, что хотела навестить сына, но не смогла этого сделать. Она уточнила, что Михаила Саакашвили, скорее всего, готовят к госпитализации, поэтому его перевезли из тюрьмы.

«Как выяснилось, проехали две бронированные машины, а потом над нами пролетел вертолет», — сказала Гиули Аласания.

Ранее сообщалось, что защита Саакашвили собирается довести его дело до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты не надеются добиться правосудия на родине.

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