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Вассерман отреагировал на спор Кадырова и Симоньян о драке кавказцев в Новой Москве
Политика
Вассерман отреагировал на спор Кадырова и Симоньян о драке кавказцев в Новой Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и руководитель Чечни Рамзан Кадыров в равной степени хотят, чтобы в РФ все люди уважительно относились к закону, заявил публицист Анатолий Вассерман.

Симоньян ранее отреагировала на драку с представителями кавказской национальности в Новой Москве. Она назвала поведение мужчин позорищем. Кадыров в свою очередь раскритиковал главного редактора, призвав ее не дискриминировать уроженцев Кавказа и не подчеркивать национальность преступников.

Анатолий Вассерман объяснил, почему стороны «сцепились» после этого инцидента. Он считает, что высказывание Симоньян стало своеобразным предупреждением о том, что кавказцам не следует рассчитывать на снисхождение в случае нарушения закона. Что касается Кадырова, то глава Чечни со своей стороны предпринимает необходимые меры, чтобы уроженцы его республики вели себя законопослушно.

Вассерман отреагировал на спор Кадырова и Симоньян о драке кавказцев в Новой Москве
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«С учетом всех предыдущих высказываний, слова Кадырова можно трактовать как заявление, что он уже принимает все доступные ему меры для того, чтобы по крайней мере чеченцы не рассчитывали на снисхождение, а были вполне законопослушны. И, соответственно, ему не очень хочется, чтобы в этот процесс вмешивался кто-то со стороны, поскольку вмешательство со стороны может вызвать противоположный эффект», — сообщил собеседник издания iReactor.

Эксперт в заключении отметил, что Кадыров и Симоньян в равной степени хотят, чтобы в России соблюдались законы, однако добиваются законопослушности они разными способами.

Как стало известно ранее, главред RT и руководитель Чечни обсудили по телефону драку кавказцев с москвичом. По словам Кадырова, беседа прошла в уважительной атмосфере.

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кадыров чечня симоньян вассерман кавказ
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