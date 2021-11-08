Медвежонок из Саяно-Шушенского заповедника снял себя на камеру

Красноярск, 8 ноября. Маленький фотограф передвинул фотоловушку и сделал селфи себя со своей мамой-медведицей. О забавном случае сообщила пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский».

Медвежонок заметил укрытую экологами камеру, переместил ее на дерево и начал пытаться на него залезть. Вскоре подошла медведица, поднялась на задние лапы и потерлась об ствол.

Косолапые часто любят играть с фотоловушками. То сорвут их, то потрогают лапой, то попытаются укусить. Всего в заповеднике в настоящее время находится около 250 хозяев тайги. В летний период они любят гулять практически по всей обширной территории комплекса.

Маленькие медвежата очень любознательны и активны и часто попадают в разные забавные происшествия. Ранее сообщалось о том, как лесной житель вломился в ресторан в Башкирии. Вел он себя прилично, но посетители все равно перепугались не на шутку.