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На поддержку предпринимателей Московской области направят 5,6 млрд рублей
Экономика
На поддержку предпринимателей Московской области направят 5,6 млрд рублей
Невские Новости  / 

Москва, 8 ноября. В 2022 году на поддержку предпринимательства в Подмосковье будет направлено 5,6 млрд рублей. Из бюджета области поступят средства на поддержку малого и среднего бизнеса, также будут введены некоторые меры поддержки для инвесторов, сообщает издание «Вести Подмосковья». В перечень мер поддержки будет входить не только финансовая составляющая, но и различные льготы, налоговые каникулы и пр. Все это будет осуществляться в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья».

В областной думе подчеркнули, что основные задачи на будущий год уже определены: это стимулирование роста уже существующих и привлечение новых инвестиций, поддержка наименее социально защищенных категорий граждан, снижение налоговой нагрузки на бизнесменов, выравнивание социально-экономического положения городских округов. Также будет совершенствоваться система налогового режима для самозанятых. Всего на реализацию программы «Предпринимательство Подмосковья» будет выделено 5,6 млрд рублей.

Ранее ФАН рассказывал о мерах поддержки правительством области Московского инновационного кластера. На эти цели было выделено 124 млн рублей.

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