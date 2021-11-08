Захарова посоветовала Польше принять «благодарных иракцев» на фоне кризиса с мигрантами

Москва, 8 ноября. Польским политикам стоит вспомнить разрушение Ирака при непосредственном участии Варшавы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Захарова сообщила, что свыше двух тысяч польских солдат однажды вторглись в Ирак, чтобы «установить демократию».

«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», — сказала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что скопившиеся на польско-белорусской границе нелегалы намерены прорваться в Германию. На некоторых участках границы им удалось повалить заграждение.