All Source Analysis: НОАК отрабатывает ракетные удары по мишеням в виде кораблей ВМС США

Пекин, 8 ноября. Китайские военные построили сложные мобильные мишени в виде атомного авианосца ВМС США и американских ракетных эсминцев типа Arleigh Burke для проведения учебных ракетных ударов. Об этом информирует компания геопространственной разведки All Source Analysis.

По данным экспертов All Source Analysis, полигон НОАК с мишенями в виде кораблей американского флота находится в пустыне Такла-Макан, в провинции Синьцзян. Цели установлены на рельсы и отличаются достоверной конструкцией, сказано в отчете компании.

«Обширная детализация моделей, в том числе размещение нескольких датчиков на судовых целях и вокруг них, вполне вероятно, предназначены для многократного использования», — пишут аналитики All Source Analysis.

По их мнению, Пекин продолжает инвестировать большие ресурсы в снижение эффективности действий ВМС США вблизи берегов КНР.

Ранее читатели китайского сайта «Гуаньча» высоко оценили новую военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, которая стала достойным ответом Москвы и Минска на агрессивные происки НАТО. О протесте минобороны КНР в связи с надуманными попытками Вашингтона «раздуть китайскую угрозу» информировал RT.