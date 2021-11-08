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Публицист Меркури: депутат от КПРФ Рашкин мог приобрести поддельный COVID-сертификат

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 17:19
Общество
Публицист Меркури: депутат от КПРФ Рашкин мог приобрести поддельный COVID-сертификат
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 8 ноября. Версия о покупке COVID-сертификата депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным является ключевой. Доказательство этого назвал юрист, публицист Илиас Меркури.

Представитель компартии не мог пройти вакцинацию от коронавируса 4 июня текущего года, так как заразился инфекцией 18 мая. При этом точных данных о том, в какой больнице и чем именно прививался Рашкин, нигде нет. Это может говорить о приобретении депутатом липового сертификата о вакцинации. О заражении коронавирусом сам Рашкин написал 18 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Рашкин не мог привиться 4 июня. Он 18 мая заболел ковидом. Версия покупки сертификата становится ключевой», — подчеркнул Меркури.

Помощница депутата в разговоре с Федеральным агентством новостей заявила, что Рашкин не вакцинировался от COVID-19. Более того, то, что парламентарий выступает против прививок, уже общеизвестный факт.

Депутат от КПРФ и его соратники неоднократно проводили массовые мероприятия в период пандемии, не заботясь о том, что множество людей могут подцепить COVID-19. Рашкин также пытался оказывать негативное влияние на восприятие обществом целесообразности вакцинации.

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рашкин вакцинация коронавирус меркури
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