Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 17:39
17:37
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова выходит замуж
17:33
Экономика
Рыночная стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд
17:33
Происшествия
Житель Челябинска избил десятилетнего ребенка на глазах у его матери
17:32
Общество
Глава комитета Госдумы Хубезов предложил выделять средства больницам на донорскую кровь
17:31
Политика
Экс-президента Грузии Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
17:30
Политика
Вассерман отреагировал на спор Кадырова и Симоньян о драке кавказцев в Новой Москве
17:26
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения иномарок в Красногвардейском районе Петербурга
17:25
Общество
Инвалиду, потерявшему из-за COVID своих родных, нашли 25 возможных опекунов
17:25
Общество
Медвежонок из Саяно-Шушенского заповедника снял себя на камеру
17:25
Весь мир
«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
Все новости

«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
Весь мир
«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Джо Байден раскритиковала выборы, прошедшие в Никарагуа. Он заявил, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми». Комментарий главы США появился на сайте Белого дома. 

В своем обращении Байден назвал прошедшие выборы «пантомимой», которую организовал президент страны Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. Президент США напомнил, что в Никарагуа начиная с мая было заключено под стражу порядка 40 оппозиционеров, а также были закрыты независимые СМИ.

«Семья Ортеги и Мурильо, давно не пользующаяся популярностью и не имеющая демократических полномочий, правит Никарагуа как автократы, ничем не отличаясь от семьи Сомосы, с которой Ортега и сандинисты боролись четыре десятилетия назад», — заявил Байден.

Президент призвал Ортегу освободить всех заключенных оппозиционеров и «предпринять шаги по восстановлению демократии в стране», в противном случае он пригрозил продолжить давление.

«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
Global Look Press / Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

«До этого момента Соединенные Штаты в тесной координации с другими членами международного сообщества будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические и экономические инструменты для поддержки народа Никарагуа и привлечения к ответственности правительства Ортеги-Мурильо», — заключил он.

Хотят видеть сговорчивое руководство

По мнению главного редактора аналитического центра «Геополитика.Ру» и главы фонда имени Фиделя Кастро Леонида Савина, в США уже разработан план по давлению на Никарагуа, и все подобные заявления — это его элементы. У Америки есть главная цель — поставить более сговорчивое руководство, и они готовы вводит санкции, блокировать счета и идти на другие меры.

«Это заранее подготовленная провокация, которая ведет к эскалации отношений в Центральной Америке. Конечная цель — поставить свое марионеточное правительство. История Никарагуа достаточно интересная: там была американская оккупация, и когда была Сандинистская революция, люди отстояли независимость и добились суверенитета. К сожалению, потом была гражданская война, и к власти пришла ставленница США, и после нее уже Даниэль Ортега — причем демократическим путем. Никарагуа — очень важное государство с точки зрения расположения в Центральной Америке, оно находится посередине. Весь наркотрафик из Колумбии в США, он не проходит через Никарагуа благодаря работе спецслужб. И конечно те американские силы, которые хотели бы убрать эту препону, планируют видеть более сговорчивое руководство страны», — рассказал политолог.

Савин также отметил, что на выборах присутствовали российские наблюдатели, которые не отметили нарушений, не удались даже точечные провокации.

«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
twitter.com/PDDH_Nicaragua / Официальная страница прокуратуры Никарагуа

«В целом там не было каких-то нарушений, все прошло в соответствии со стандартами. Провокаций тоже не было, хотя ожидались. Я был на связи с теми, кто находился в Никарагуа сегодня, они сказали, что все прошло хорошо. Они сами не ожидали такой сплоченности и порядка на избирательных участках. Люди собирались даже до открытия участков, и там образовывались очереди, активность граждан была видна. По моим данным, были попытки запустить агентов, но некоторых задерживали в Мексике и не пускали дальше. Вчера был задержан агент BBC, который работал в Москве тоже, известный провокатор, и его задержали в Мексике при попытке попасть в Никарагуа, якобы освещать выборы», — заключил он.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
выборы сша джо байден никарагуа
Комментировать