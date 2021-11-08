«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Джо Байден раскритиковала выборы, прошедшие в Никарагуа. Он заявил, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми». Комментарий главы США появился на сайте Белого дома.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condena la #FarsaElectoral en Nicaragua y acusa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de "orquestar una pantomima electoral que ni es libre ni es justa". https://t.co/o0gfR1gFn5 — La Voz de Nicaragua Voice of Nicaragua (@vozdenicaragua) November 8, 2021

В своем обращении Байден назвал прошедшие выборы «пантомимой», которую организовал президент страны Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. Президент США напомнил, что в Никарагуа начиная с мая было заключено под стражу порядка 40 оппозиционеров, а также были закрыты независимые СМИ.

«Семья Ортеги и Мурильо, давно не пользующаяся популярностью и не имеющая демократических полномочий, правит Никарагуа как автократы, ничем не отличаясь от семьи Сомосы, с которой Ортега и сандинисты боролись четыре десятилетия назад», — заявил Байден.

Президент призвал Ортегу освободить всех заключенных оппозиционеров и «предпринять шаги по восстановлению демократии в стране», в противном случае он пригрозил продолжить давление.

Global Look Press / Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

«До этого момента Соединенные Штаты в тесной координации с другими членами международного сообщества будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические и экономические инструменты для поддержки народа Никарагуа и привлечения к ответственности правительства Ортеги-Мурильо», — заключил он.

Хотят видеть сговорчивое руководство

По мнению главного редактора аналитического центра «Геополитика.Ру» и главы фонда имени Фиделя Кастро Леонида Савина, в США уже разработан план по давлению на Никарагуа, и все подобные заявления — это его элементы. У Америки есть главная цель — поставить более сговорчивое руководство, и они готовы вводит санкции, блокировать счета и идти на другие меры.

«Это заранее подготовленная провокация, которая ведет к эскалации отношений в Центральной Америке. Конечная цель — поставить свое марионеточное правительство. История Никарагуа достаточно интересная: там была американская оккупация, и когда была Сандинистская революция, люди отстояли независимость и добились суверенитета. К сожалению, потом была гражданская война, и к власти пришла ставленница США, и после нее уже Даниэль Ортега — причем демократическим путем. Никарагуа — очень важное государство с точки зрения расположения в Центральной Америке, оно находится посередине. Весь наркотрафик из Колумбии в США, он не проходит через Никарагуа благодаря работе спецслужб. И конечно те американские силы, которые хотели бы убрать эту препону, планируют видеть более сговорчивое руководство страны», — рассказал политолог.

Савин также отметил, что на выборах присутствовали российские наблюдатели, которые не отметили нарушений, не удались даже точечные провокации.

twitter.com/PDDH_Nicaragua / Официальная страница прокуратуры Никарагуа