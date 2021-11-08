В семье Гаркалина подтвердили сообщение о перенесенной актером операции

Москва, 8 ноября. Звезда комедии «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин попал в реанимацию после заражения новой коронавирусной инфекцией. Пару дней назад актер перенес операцию, эту информацию подтвердили в его семье.

Валерий Гаркалин около месяца борется с новой коронавирусной инфекцией. Врачи делают все возможное, чтобы звездный пациент выздоровел как можно скорее, но его состояние по-прежнему остается тяжелым. Пару дней назад здоровье актера стало резко ухудшаться. Медики решили срочно провести операцию.

Как рассказал ФАН источник из семьи артиста, у него был пневмоторакс, чтобы убрать скопление воздуха, врачи делали надрез. По словам специалистов, это несложная операция и при таком заболевании подобное часто случается.

Гаркалин получает всю необходимую помощь. Миллионы поклонников надеются, что актер скоро пойдет на поправку. Теплые слова поддержки они пишут в комментариях на страницах звезды «Ширли-мырли» в соцсетях.

В конце октября в СМИ распространилась информация о якобы развившемся у Гаркалина сепсисе. Представитель актера связалась с журналистами и опровергла тревожное сообщение.