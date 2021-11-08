Скопившиеся на польско-белорусской границе нелегалы намерены прорваться в Германию

Гродно, 8 ноября. Конечная цель нелегалов, скопившихся на польско-белорусской границе — это не Варшава, а Берлин. Об этом скандируют сами мигранты.

Нелегальные мигранты находятся в лесу в непосредственной близости от забора, отделяющего Белоруссию от Польши. Как отметили корреспонденты, побеседовавшие с нелегалами на границе, участники колонны намерены через польские территории попасть в Германию.

«Мигранты, которые были в лесу, заявили, что они направляются в Германию», — пишет агентство Sputnik Беларусь.

На некоторых участках границы мигрантам удалось повалить проволочные заграждение, и там польские силовики выставили живой щит. Также против желающих попасть в ЕС пограничники применяют газ. В течение дня 8 ноября регулярно поступают сообщения о попытках прорыва государственной границы Польши. Президент Анджей Дуда уже созвал экстренное совещание.