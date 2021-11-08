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МХАТ имени Горького приостановил продажу билетов еще на один спектакль

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 17:06
Общество
МХАТ имени Горького приостановил продажу билетов еще на один спектакль
Инфореактор  /  Панова Наталья

Москва, 8 ноября. Московский Художественный академический театр имени Максима Горького перенес еще один спектакль — «Школа злословия». Проблема та же, что и у постановки «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой — плохая продажа билетов.

Зрители не смогут в ближайшее время увидеть «Школу злословия», сообщил источник Федеральному агентству новостей. При этом спектакль не выводят из репертуара, а переносят на неопределенный срок. И дело здесь не в коронавирусных ограничениях. Например, театр «Ленком» продает билеты дороже, но на постановку «Поминальная молитва» уже нет мест, а на «Юнону и Авось» билеты разбирают за два месяца.

В скандальной истории с отменой «Чудесного грузина» расставил все точки над «i» генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман. Он заявил, что за два дня до показа на спектакль было куплено всего 225 билетов. Он написал Ольге Бузовой, чтобы она не обижалась, и подчеркнул, что здесь нет ничего личного.

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театр спектакль мхат школа злословия
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