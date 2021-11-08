Член парламента Ливии Абдель Салам Насия баллотируется на пост президента страны

Триполи, 8 ноября. Член Палаты представителей Ливии Абдель Салам Насия выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, запланированных на 24 декабря. Об этом сообщается в его личном Facebook-аккаунте.

По словам парламентария, он стремится занять кресло главы государства, чтобы восстановить страну. В перечень основных направлений также вошло урегулирование проблем оружия, местного самоуправления, контроль за имуществом и гражданством.

«Главной целью является вывод всех иностранных войск и наемников с территории Ливии, достижение консенсусной Конституции, структурирование национальной экономики, а также всеобъемлющее национальное примирение», — говорится в предвыборной речи.

Абдель Салам Насия добавил, что планирует заключить партнерство с соседними и региональными странами в соответствии с общими интересами народа. Он призвал сторонников и единомышленников поддержать его кандидатуру и по возможности помочь кампании в виде спонсорства.

Ранее Высшая избирательная комиссия объявила о начале регистрации претендентов на выборах президента и парламента Ливии. Специалисты опубликовали окончательный документ, описывающий условия для желающих участвовать в плебисците.