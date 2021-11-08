Газопровод «Северный поток — 2» полностью подготовили к запуску

Москва, 8 ноября. Российско-германский трубопровод окончательно готов к работе. Соответствующей информацией поделился во время закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников.

Процесс постройки магистрали «Северный поток — 2» завершился. Теперь маршрут готов к эксплуатации, отмечает замначальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников.

Газопровод включает в себя две нитки, пропускная способность которых достигает 55 млрд кубических метров голубого топлива в год. Проект связывает Россию и Германию, обе нитки пролегают по дну Балтийского моря.

Тем не менее, несмотря на завершение строительства, перед оператором проекта — компанией Nord Stream 2 AG стоят задачи по получению сертификации газопровода. Первоначально фирме требовались бумаги о техническом соответствии нормам. Помимо этого, оператор должен теперь зарегистрироваться как независимая организация. Решение по этой процедуре будет предоставлено немецким регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии до 8 января следующего года.

Ведомство ФРГ не может наложить запрет на транспортировку сырья, но обладает возможностью выписывания штрафа. «Северный поток — 2» необходимо зарегистрировать, чтобы проект полностью подходил под нормы Газовой директивы Европейского союза. На все бюрократические процедуры может уйти много времени, поэтому в Бундестаге считают, что «СП-2» могут не успеть сертифицировать до Нового года.