Уфимскому «Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение в матче КХЛ с «Трактором»

Уфа, 8 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила техническое поражение «Салавату Юлаеву» в игре с челябинским «Трактором».

Пресс-служба КХЛ проинформировала на официальном сайте, что «Салавату Юлаеву», матч которого с «Трактором» был отменен из-за вспышки гриппа в уфимской команде, засчитано техническое поражение.

«В соответствии с п.20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ лига приняла решение засчитать хоккейному клуба «Салават Юлаев» техническое поражение», — говорится в сообщении.

Матч между «Салаватом» и «Трактором» должен был состояться в Уфе 7 ноября. После лабораторно подтвержденного группового заболевания игроки уфимской команды в полном составе ушли на недельный карантин.