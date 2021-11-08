Совет попечителей прекратил сотрудничество с МХАТом после ухода Боякова

Москва, 8 ноября. Созданный в 2020 году на базе фонда «Института культурной политики» совет попечителей прекратил отношения с МХАТ, сообщила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), коммерческий директор которой возглавляет совет.

В сезон 2020/2021 фонд привлек порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых театральных постановок. В частности, благодаря совету были выпущены «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье» и другие спектакли.

«Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков», — приводятся слова коммерческого директора УГМК Игоря Кудряшкина.

По его словам, призванием российского театра является поиск новых смыслов и образов, пишет «Газета.Ru». Но планы нового гендиректора МХАТа попечительскому совету неизвестны, подчеркивается в сообщении.

Ранее Владимир Кехман поддержал идею цензуры в театрах. Учреждения культуры должны модерировать свой репертуар, считает гендиректор столичного театра.