Японец Коки описал преимущества жизни в России

Нижний Новгород, 8 ноября. Японский блогер Коки, автор популярно YouTube-канала, описал пять преимуществ жизни в России.

Иностранец обратил внимание, что местные жители во многом не замечают выгоды жизни в этой стране. На своем канале Коки перечислил основные, по его мнению, преимущества России перед Японией.

В России очень дешевый и быстрый интернет. В высокотехнологичной Японии стоимость безлимитного интернета в несколько раз выше, это примерно 40 долларов против семи, которые он платит в РФ. Также он отметил скорость передачи данных, на его родине она резко падает в вечернее время.

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Недорогая мобильная связь. В Японии сотовая связь в десять раз дороже, чем в России, заявил Коки.

Жилье в РФ значительно дешевле, чем в Стране восходящего солнца. Кроме того, японец с удивлением обнаружил, что в квартирах россиян необычайно тепло даже зимой.

Коки отметил, что транспорт в России значительно дешевле, особенно это касается такси. Поездка на расстоянии в семь километров в Японии обойдется в 2000 рублей. На родине даже поездка в метро будет стоить значительно дороже, проезд одной станции стоит около 70 рублей.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

«В России непросто попасть в круг близких друзей, но как только ты станешь другом, к тебе станут относиться очень душевно. И если у тебя возникнет какая-то проблема, друзья тебя никогда не бросят. За это я очень уважаю вашу страну», — рассказал японец на своем канале.

За это свойство менталитета Коки особенно любит и уважает Россию. В этой стране японец живет уже более семи лет, учился в Нижнем Новгороде и женился на русской девушке Наташе, которая помогает иностранцу понять Россию и ее жителей.

Снежный краб был продан на японском рыбном аукционе за рекордную сумму в 800 тысяч иен или семь тысяч долларов, передает телеканал NHK. Покупателем деликатеса выступил владелец ресторана в префектуре Фукуи, где и прошел аукцион.