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Military Times: отказ от вакцинации может стать причиной увольнения тысяч морпехов ВМС США
Армия
Military Times: отказ от вакцинации может стать причиной увольнения тысяч морпехов ВМС США
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 8 ноября. Свыше 12,5 тысячи военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут быть уволены, поскольку не прошли процедуру вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета Military Times.

По информации газеты Military Times, военнослужащим необходимо привиться от коронавирусной инфекции до 28 ноября текущего года и сделать это можно исключительно однокомпонентной вакциной компании Johnson & Johnson. Это объясняется тем, что препараты производства Pfizer и Moderna являются двухкомпонентными и у морпехов не останется времени, чтобы уложиться в указанные сроки. Для этого первую нужно было ввести до 24 октября, а вторую — до 17 октября, объясняют в Military Times.

По данным командования, на 28 октября полную или частичную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 93% военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Однако те 12,5 тысячи человек, которые по каким-либо причинам не планируют прививаться, вполне вероятно, будут уволены со службы.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Черное море корабли Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и USS Porter приняли участие в совместных учениях с болгарским флотом.

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