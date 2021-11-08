Политолог Карасев: фильм «16-й» может дать новый толчок вызовам в американском обществе

Москва, 8 ноября. Демократы, которые за уши вытащили президента США Джо Байдена на царство, опасаются, что фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» даст новый толчок вызовам в американском обществе, заявил известный политолог Владимир Карасев.

Эксперт высоко оценил фильм «16-й», технический показ которого состоялся в интернете 7 ноября. Эксперт указал, что власти США действительно испугались влияния этой киноленты на американское общество.

«Американские «партнеры» так старались не допустить премьеры русского фильма, что в итоге раскрутили его по полной на всю Америку. Демократы, за уши вытащившие Байдена на царство, опасаются того, что фильм «16-й» даст новый толчок вызовам в американском обществе», — отметил политолог.

Он добавил, что американское руководство не сумело добиться окончательного запрета на показ кинокартины, которая высмеивает действия демократов.

«Поражение Клинтонов Трампу очень болезненно сказалось на всем клане Клинтон-Обама. А тут еще и русские высмеяли неуклюжие попытки демократов оправдаться за свое поражение, свалив всю вину на Москву. Не вышло? Не получилось? Что нужно делать — запретить кино. Но не судьба! Рекомендую к просмотру. Фильм о наших», — заключил Владимир Карасев.

Кинокартина рассказывает об американских выборах 2016 года, по итогам которых к власти пришел кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. После этого американцы начали необоснованно твердить о «российском вмешательстве», а предпринимателя Евгения Пригожина и вовсе назвали «угрозой национальной безопасности».

Первыми фильм «16-й» должны была увидеть жители Нью-Йорка 3 ноября, однако кинотеатр отменил показ без объяснения причин Film Society of Lincoln Center. Создатели фильма через два дня предприняли еще одну попытку показать его в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe, однако правоохранители ворвались в зал на первых же минутах и разогнали всех зрителей.

Зрители и кинокритики активно публикуют первые рецензии на фильм «16-й» после технического релиза в Сети. Благодаря тому, что создатели картины провели онлайн-показ за сутки до официальной премьеры в РФ, десятки тысяч россиян уже успели ознакомиться с кинолентой.