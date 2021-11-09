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Военный эксперт Литовкин: «Солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой»
Весь мир
Военный эксперт Литовкин: «Солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой»
twitter.com  /  @CJTFOIR

Американские солдаты не могут противостоять мощным армиям, так как воюют только против очень слабых государств. Таким мнением с ФАН поделился военный эксперт Виктор Литовкин.

Член комитета по вооруженным силам Сената США Джош Хоули раскритиковал результаты маневров «Зеленый кинжал — 2021», которые проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании. Сенатор назвал главную проблему: сегодня американские солдаты, по его мнению, уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории (CRT), нежели военной подготовке.

Несмотря на то, что американские военные потерпели поражение, Джош Хоули продолжает считать ВС США самыми сильными в мире. Однако, по его мнению, официальный Вашингтон делает все, чтобы изменить такое положение дел и приблизить развал армии, отдавая предпочтение занятиям по изучению теории CRT, согласно которой современная культура белого населения автоматически угнетает афроамериканцев самим фактом своего существования. Хоули считает, что все это — «эксперимент» президента Джо Байдена и Демократической партии США.

«Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент», — приводит слова сенатора газета The Daily Telegraph.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского сенатора Джоша Хоули, который считает, что нынешние американские власти негативно влияют на ВС США. По его словам, американские военные никогда не отличались высокой боевой подготовкой.

Военный эксперт Литовкин: «Солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой»
youtube.com / Ozodivideo

«Мне американские страдания по этому поводу абсолютно фиолетовы. Пусть они сами разбираются в своих проблемах. Только реальный бой может определить, упал или не упал уровень подготовки американских военных. Солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой. Об этом свидетельствуют все проигранные американцами войны, которые они вели против более или менее мощных государств. Во вьетнамской войне проиграли, в Афганистане провалили операцию, хотя 20 лет там присутствовали. Американцы могут воевать только против очень слабых государств, например, таких как Ирак, Ливия, Югославия, ослабленных санкциями», — указал эксперт.

Собеседник ФАН считает, что Россию не должно интересовать состояние американской армии, главное, чтобы войска США не пытались провоцировать Российскую Федерацию и ее союзников.

«Нас не волнует состояние американской армии внутри США: Библию они там читают или изучают межрасовую теорию, отвлекаясь от несения боевого дежурства. Пусть занимаются чем хотят. Лишь бы не провокациями в отношении России и ее союзников», — резюмировал Виктор Литовкин.

Польский политолог Якуб Корейба заявил, что всем странам, сотрудничающим с США, вскоре придется испытать на себе предательство заокеанских партнеров.

 

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