Президент Польши Дуда созвал срочное совещание по ситуации на белорусской границе

Варшава, 8 ноября. Польские власти во главе с президентом Анджеем Дудой созваны на срочное совещание в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом сообщило в Twitter Бюро национальной безопасности европейской республики.

В мероприятии принимают участие руководители польских спецслужб, сам глава государства и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Участники намерены обсудить возможные меры по выходу из сложившегося на границе в Евросоюзом миграционного кризиса.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14:30 (16:30 по Москве. — Прим. ред.) встретится в БНБ с премьером, министрами и руководителями служб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии остается крайне напряженной. В течение дня 8 ноября поступали сообщения о колонне нелегальных мигрантов, направляющихся к рубежам ЕС у пункта перехода «Брузги — Кузница».