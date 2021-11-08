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Президент Польши Дуда созвал срочное совещание по ситуации на белорусской границе

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 16:43
Политика
Президент Польши Дуда созвал срочное совещание по ситуации на белорусской границе
Global Look Press  /  Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa

Варшава, 8 ноября. Польские власти во главе с президентом Анджеем Дудой созваны на срочное совещание в связи с ситуацией на границе с Белоруссией. Об этом сообщило в Twitter Бюро национальной безопасности европейской республики.

В мероприятии принимают участие руководители польских спецслужб, сам глава государства и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Участники намерены обсудить возможные меры по выходу из сложившегося на границе в Евросоюзом миграционного кризиса.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14:30 (16:30 по Москве. — Прим. ред.) встретится в БНБ с премьером, министрами и руководителями служб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии остается крайне напряженной. В течение дня 8 ноября поступали сообщения о колонне нелегальных мигрантов, направляющихся к рубежам ЕС у пункта перехода «Брузги — Кузница».

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Анджей Дуда мигранты белоруссия польша граница миграционный кризис
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