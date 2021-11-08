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19FortyFive: США позаимствовали у России идею «ведомых» дронов для истребителя F-35
Армия
19FortyFive: США позаимствовали у России идею «ведомых» дронов для истребителя F-35
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Вашингтон, 8 ноября. ВВС США намерены оснастить истребитель F-35 ведомым беспилотником, как это сделали российские авиаконструкторы с истребителем пятого поколения Су-57 и дроном «Охотник», сообщили эксперты 19FortyFive.

Российские инженеры в скором времени снабдят истребитель пятого поколения Су-57 ведомыми беспилотниками «Охотник». Обозреватели американского журнала 19FortyFive отметили, что эту идею взяли на заметку разработчики из США. «ПолитРоссия» приводит зарубежную публикацию в пересказе.

«Концепция сопровождающего беспилотника — хорошая идея, и у России есть планы по созданию собственного БПЛА С-70 "Охотник", летящего с Су-57 пятого поколения», — сказано в статье.

Американские разработчики переосмыслили концепцию и решили сделать ударный дрон XQ-58A Valkyrie ведомым для истребителей F-22 и F-35. В издании отмечают, что у БПЛА есть искусственный интеллект, который должен позволить ему выполнять свои задачи эффективней.

XQ-58A будет лететь впереди ведущего истребителя и мониторить остановку, а в случае угрозы — принимать на себя первый удар. В настоящий момент беспилотник проходит испытания. Разработчики выясняют насколько успешно БПЛА может действовать в связке с истребителями.

Ранее вьетнамские эксперты издания Soha отметили, что российские истребители Су-57 могут составить серьезную конкуренцию любому другому боевому реактивному самолету. Например, широко разрекламированному F-35.

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беспилотник f-35 су-57
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