Русская Церковь в Африке: Батюшка о том, где христианам жить нехорошо

Секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних Церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о межрелигиозных конфликтах в Африке, а главное — о том, кому они выгодны.

Это наша работа

— Отец Стефан, простите за прямоту, но как вас занесло в вашей работе в такую даль? Для многих в РПЦ Африка/Ближний Восток — это что-то из совсем разных опер.

— По своей служебной деятельности в Отделе внешних Церковных связей мне не первый год приходится заниматься Ближним Востоком и Африкой. А конкретно — тематикой защиты христиан в этом регионе. Мы знаем, что после событий так называемой «арабской весны» для ряда религиозных групп в тех местах началось настоящее бедствие.

В частности, в Сирии, где произошел без преувеличения геноцид христиан. Поэтому взаимодействие Русской православной церкви с христианами по всему миру, за которое я отвечаю, все последние годы было связано с поддержкой наших братьев и сестер.

От Сирии к Африке

— Вы сказали о поддержке христиан по всему миру. А о какой именно поддержке идет речь?

— Ну, например, возьмем ту же Сирию. Русская Церковь помогала и Антиохийской православной церкви, и другим христианским конфессиям в этой стране и даже мусульманам. То есть помощь передавалась тем, кто в ней нуждался, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Ведь на тот момент страдали все сирийцы, и, раздавая помощь, мы не спрашивали, в какой храм или мечеть ходит та или иная семья. Причем делали это вместе с мусульманскими общинами России.

Много раз возили в Сирию гуманитарные грузы и даже восстановили крупный объект — школу в одном из районов Дамаска. И на самом деле в Сирии многое удалось сделать, сегодня туда пришел какой-никакой мир. Сирийские христиане и мусульмане показали, что не поддались провокациям, направленным на разжигание межнациональной розни. Террору был дан консолидированный отпор, и в этом сирийцам подставили плечо российские христиане и мусульмане.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Однако, как отмечает святейший патриарх Кирилл, сегодня эпицентр гонений по религиозному признаку и в первую очередь гонений на христиан переместился в Африку. Именно африканский континент сегодня стал тем местом, где по религиозному признаку убивается и преследуется наибольшее количество христиан. Причем это происходит регулярно, систематически. И надо сказать, что религиозный фактор активно используется некоторыми глобальными мировыми игроками ради достижения своих политических целей.

— А вы могли бы перечислить основные страны континента, где христианам жить наиболее невыносимо?

— Основная страна, где регулярно гибнут христиане, — это Нигерия. Об этом знают многие, однако данный факт по-прежнему не привлекает серьезного внимания мировой общественности. А между тем в ряде регионов Нигерии христиане планомерно уничтожаются день за днем! Особенно на севере страны. При попустительстве государственной власти и безразличии мирового сообщества. И это странно, учитывая, что в отношении некоторых других стран применяются санкции за то, что там якобы имеет место факт религиозных гонений, которых часто там на самом деле и нет.

Если говорить о других африканских странах, то можно вспомнить Центральноафриканскую Республику. Там на фоне острой политической ситуации пытались столкнуть друг с другом христиан и мусульман, использовать религиозный фактор в конфликте, который имеет гораздо более сложную основу. Но сегодня мы видим в ЦАР скорее политический конфликт, а не религиозный.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Очень непростая ситуация в Мозамбике. На севере этой страны удалось создать очаг присутствия ИГ1 («Исламское государство»1, запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН), и там произошла настоящая кровавая резня христиан. Пример Мозамбика наиболее ясно показывает, что на пустом месте и без вливания средств такие конфликты не вспыхивают.

Надо также сказать о государстве, которое практически не упоминают в связи с фактором преследований христиан. Это Демократическая Республика Конго. Напряженность там царит на восточных территориях, которые очень богаты полезными ископаемыми. В стране много беженцев из Руанды, а в последние несколько лет и там вышел на арену религиозный фактор. Появились радикалы, которые под террористическими лозунгами совершают нападения на христиан.

В Эфиопии в 2019–2020 годы были совершены спланированные атаки на христианские храмы. Пролились реки крови. Известно, что были закуплены десятки тысяч мачете, которые раздали каким-то молодчикам. И те отлавливали на улице всех, на ком видели крестик, а также сжигали храмы. Благодаря вмешательству властей удалось эту ситуацию урегулировать. Русская Церковь тоже сыграла в этом свою роль: наш патриарх Кирилл буквально потребовал от руководства Эфиопии остановить эти атаки. Сегодня те, кто их организовывал, уже находятся в тюрьме.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

В Сомали и Ливии христиан почти не осталось, и они находятся в нелегальном положении. А посмотрите на Кению с Угандой — страны с христианским большинством, где тем не менее происходят регулярные террористические атаки со стороны кем-то организуемых мобильных групп. Они нападают на обычные рейсовые автобусы, выявляют находящихся в них христиан, безжалостно их убивают, а потом безнаказанно исчезают. Все это носит явно провокационный характер.

А есть еще Буркина-Фасо и Нигер, куда перекинулась деятельность террористов из Нигерии, Мали и Камеруна, Гамбии и ряда других стран, где христиан подвергают насилию или систематически нарушают их права.

— Правильно я понимаю, когда вы говорите о провокациях и силах, которым выгодно поджечь регион, вы имеете в виду, что в целом эти атаки на христиан не свидетельствуют о негативном настрое местного населения к христианству?

— Наш опыт показывает, что конфликты разгораются как раз в тех странах, где христиане и мусульмане веками проживают вместе и давно научились сосуществовать в мире и согласии. Поэтому конфессиональные распри в перечисленных мною африканских странах часто являются привнесенным явлением.

— Но ведь известно, что дыма без огня не бывает…

— С этим можно согласиться. Ведь надо понимать, что сфера этнических или религиозных различий очень тонкая. И механизм взаимодействия людей в этой сфере отлаживался веками. Его, конечно, не так просто расшатать, но это возможно, если систематически внушать людям ненависть друг к другу по национальному или религиозному признаку. Повторяю, для этого надо предпринимать целенаправленные усилия. В их основе — борьба за власть и ресурсы, которыми так богата Африка.

Что делать?

— И все-таки мне непонятно, а как же вы можете повлиять на столь запущенную ситуацию?

— Наша церковь ставит перед собой несколько задач. Во-первых, содействовать тому, чтобы религиозный фактор не использовался политиками для разжигания конфликтов. Приведу пример карабахского конфликта. Это чисто политическое столкновение, имеющее национальную и территориальную подоплеку, но никогда не имевшее религиозного измерения.

В ходе последних событий была предпринята попытка это измерение туда привнести. Святейший патриарх Кирилл этого не допустил. Он вновь пригласил в Москву Армянского патриарха и азербайджанского шейха, и все вместе засвидетельствовали, что то, что происходит в Карабахе, — это ни в коем случае не война между христианами и мусульманами.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

— А кто хотел привнести религиозную вражду — Азербайджан или Армения?

— Я бы сказал скорее о внешних силах, старавшихся привнести в конфликт религиозный фактор. Конечно, если бы там разгорелась война еще и на религиозной почве, это аукнулось бы еще много где в мире.

Вторая наша задача — это доносить всему миру правду о происходящих событиях, связанных, в частности, с геноцидом христиан.

— Доносить через СМИ?

— И через СМИ, и благодаря тому, что наш Патриарх является очень авторитетным религиозным деятелем, и его слова слышны в мире. И посредством того, что объединяем усилия с другими влиятельными религиозными силами. Например, известная всем встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в феврале 2016 года главной целью имела заявить о том, что в Сирии происходит геноцид христиан. На тот момент мало кто хотел об этом говорить.

И вот сегодня Русская Церковь возвышает свой голос в защиту христиан Африки.

— А третья задача…

— Третья задача — оказывать практическую помощь. В том числе для этих целей была создана Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии, которой мне поручено руководить. С этого года мы занялись мониторингом ситуации с религиозными правами во всем мире. Особенно в Африке.

— А откуда средства для практической помощи?

— Мы собираем пожертвования. Причем вместе с мусульманами. Схема такая: каждая конфессия в своих храмах или мечетях объявляет сбор помощи. Затем мы объединяем все, что удается собрать, закупаем продукты или медикаменты, доставляем их в Сирию и распределяем вместе с местными христианами и мусульманами. Это уникальный пример, когда православные, католики, протестанты, мусульмане сплотились под эгидой Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России и на протяжении нескольких лет оказывали помощь людям в другой стране. Сегодня в планах — Африка.

Кто за всем стоит?

— Отец Стефан, через весь наш разговор красной нитью проходит некая третья сила, которая повинна во всех тех ужасах, что вы описали. Так все-таки кому это выгодно?

— Это те силы, которые борются за африканские ресурсы и за сохранение влияния в ключевом геополитическом регионе, каким является Африка. Важный признак этих сил: они абсолютно не гнушаются преступными методами для достижения своих целей. Если мы посмотрим на конфликты последних лет, мы легко поймем, откуда дует ветер.

Чтобы было понятнее, давайте возьмем близкий всем нам пример — Украину. Когда мы видим, что после встреч с представителями руководства США Константинопольский патриарх принимает решения, направленные на создание раскола, — то есть напрямую вводит религиозный фактор и без того в непростые отношения внутри украинского общества, сталкивая людей по конфессиональному признаку, — то ответ на ваш вопрос становится очевидным.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Но если говорить об Африке, то за безответственной позицией некоторых стран просматривается влияние транснациональных корпораций, которым как воздух нужны африканские ресурсы. Например, в Африке находится около 80% мировых запасов колтана (важный материал для изготовления электролитических конденсаторов. — Прим. ФАН), а их абсолютно большая часть — в Демократической Республике Конго. Это материал, без которого невозможно производство современной электронной техники.

Еще в Конго более половины мировых запасов урана, часть медного пояса Африки, кобальт, золото и т. д. Причем карта залежей этих ископаемых удивительным образом совпадает с картой непрекращающихся войн и конфликтов. В последние годы, видимо, истощился внутриполитический ресурс для поддержания нестабильности, и вот на арену выводится фактор межрелигиозной напряженности, которой, кстати, в Конго никогда не было — страна преимущественно христианская. Зачем это нужно? Затем, чтобы использовать практически рабский труд на урановых и кобальтовых рудниках и распределять прибыль и сами ресурсы совершенно криминальным способом. Ясно только, что конечные получатели, в частности колтана, — это компании по производству компьютеров, мобильных телефонов и т. д.

Второй фактор — транспортные каналы. Ведь если добыча ресурсов осуществляется преступными методами, то и их вывоз за пределы континента нужно уводить в тень. Посмотрите на карту и проведите маршрут с северо-востока на юго-восток Демократической Республики Конго и далее к портам северного Мозамбика. Или на северо-восток через Уганду и Кению к портам Сомали. Вы очертили линии, вдоль которых в последние годы неожиданно стали вспыхивать межрелигиозные столкновения, чего там никогда ранее не было.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Нигерия — страна с наибольшими запасами нефти в Африке, которая хищнически добывается западными компаниями. В то же время уровень жизни простого населения в этой стране — один из самых низких. Зачем же там нужны мир и стабильность? Чтобы народ задумался о том, куда утекают такие огромные средства? А север страны еще и входит в регион африканского Сахеля вместе с Нигером, Буркина-Фасо, Мали и другими странами. Еще далее на север — регион большой Сахары и Ливия.

Сегодня это маршрут для самых криминальных трафиков — торговли людьми (путь мигрантов в Европу, многие из которых по дороге попадают в рабство), оружием и наркотиками. План по созданию глобального халифата на этой территории, а фактически неконтролируемого никем, кроме банд террористов и их хозяев пространства, — вот какова конечная цель убийства местных христиан.

Эфиопия — исторический центр христианства в Африке, окруженный мусульманскими государствами, в большинстве из которых ситуация давно дестабилизирована. Стратегический регион, а сама страна — настоящий плацдарм для формирования влияния в Западной Африке. Но нет, Эфиопия всегда была самостоятельной — единственная из африканских стран без колониального прошлого, которая всегда давала отпор европейским армиям и успешно развивалась во многих областях. Например, первой в Африке решила проблему массового распространения СПИДа, за что ее министр здравоохранения был избран главой ВОЗ. А недавно еще затеяла строительство плотины и электростанции на Ниле, что позволило бы решить проблему электроснабжения в стране и вывести ее на новый уровень развития. Разве можно такое допустить?

Примеры можно продолжать, но, не правда ли, они странным образом накладываются на карту нестабильных мест в Африке, где искусно подогревается и межрелигиозная напряженность?

Нашли проблемы там, где их нет

— Существует и противоположная ситуация. Например, много лет в различных западных отчетах о религиозной свободе мы видели Судан чуть ли не на первых строчках среди стран, где притесняются христиане. Но мы знаем, что это не так. Да, Судан — страна с мусульманским большинством, но суданские христиане не испытывают гонений, как в той же Нигерии. А недавно там и вовсе был принят беспрецедентный закон, который фактически разрешил христианам осуществлять открытую проповедь своей религии. Волей-неволей возникает вопрос: почему Судан в этих антирейтингах опережает ряд стран, где христиан реально преследуют и убивают?

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Ответ выплывет на поверхность, если мы вспомним о том, что Судан долгие годы находился под западными санкциями. И одной из причин продления этих санкций были якобы имеющие место ограничения религиозных свобод. Слава Богу, сами суданцы не поддались на эти провокации. Сегодня в Судане непростая ситуация, но она никак не связана с межрелигиозным фактором. И мы молимся о мире и благополучии для этой страны, где живут очень открытые и добрые люди.

— То есть это просто политическое давление?

— Совершенно точно. И в Русской православной церкви берут на себя смелость так четко ставить вопрос, говоря на данную тему, по одной простой причине: у нас есть прямые контакты с христианами по всему миру. Мы получаем информацию из первых рук — от христиан Нигерии, Судана, Эфиопии, Конго, Уганды, Кении, Камеруна, Египта и т. д. и имеем вполне ясное представление об их положении, о том, как они сами его оценивают. И сегодня наша Церковь на весь мир транслирует голос страдающих христиан Африки и других регионов. Мы не дадим его заглушить.

1 Организация запрещена на территории РФ.