Медведев одобрил расширение программы льготных перелетов на Дальний Восток

Хабаровск, 8 ноября. Расширение программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток поддержал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Высокая стоимость билетов и отсутствие транспортных маршрутов могут привести к потере единства страны. Этот вопрос особенно актуален в период пандемии коронавируса, когда государство находится в непростой эпидемиологической обстановке, заявил зампред Совбеза РФ. Он поддержал расширение программы льготных перелетов на Дальний Восток.

«Мы отлично с вами понимаем, что если нет транспортных маршрутов, если самолеты не летают в том или ином направлении, а билеты не могут быть выкуплены из-за дороговизны, то мы просто можем потерять единство страны», — подчеркнул Медведев.

Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает различные бонусы пассажирам. За перевозку животных граждане могут получить две тысячи миль, которые начисляются во всех направлениях.