Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 17:38
17:37
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова выходит замуж
17:33
Экономика
Рыночная стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд
17:33
Происшествия
Житель Челябинска избил десятилетнего ребенка на глазах у его матери
17:32
Общество
Глава комитета Госдумы Хубезов предложил выделять средства больницам на донорскую кровь
17:31
Политика
Экс-президента Грузии Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
17:30
Политика
Вассерман отреагировал на спор Кадырова и Симоньян о драке кавказцев в Новой Москве
17:26
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения иномарок в Красногвардейском районе Петербурга
17:25
Общество
Инвалиду, потерявшему из-за COVID своих родных, нашли 25 возможных опекунов
17:25
Общество
Медвежонок из Саяно-Шушенского заповедника снял себя на камеру
17:25
Весь мир
«Подготовленная провокация»: Политолог Савин о непризнании США выборов в Никарагуа
Все новости

Западный журналист сравнил 17-летнюю фигуристку Щербакову с уставшей старухой
Спорт
Западный журналист сравнил 17-летнюю фигуристку Щербакову с уставшей старухой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Рим, 8 ноября. Российская фигуристка Анна Щербакова во время выполнения короткой программы на Гран-при в Италии была похожа на уставшую старуху, заявил американский журналист Дэвид Лис в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson.

По мнению репортера, 17-летняя россиянка уступает соперницам в физике и таланте, но имеет железный характер и волю к победе. После короткой программы Щербакова была лишь третьей. Но перед произвольной программой она собралась и показала впечатляющие результаты.

По итогам двух прокатов фигуристка набрала 236,78 балла. Щербакова обошла соотечественницу Майю Хромых и бельгийку Луну Хендрикс. Еще одна россиянка Софья Самодурова была лишь седьмой.

Соревнования проходили с 5 по 6 ноября в итальянском Турине. Следующий этап Гран-при состоится в Японии с 12 по 14 ноября. Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира. Спортсменка была лучшей на трех последних первенствах страны в женском одиночном катании.

Она является первой взрослой фигуристкой в истории, которая исполнила лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. В копилке Щербаковой еще несколько важных рекордов, поставленных на крупных турнирах.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова не поедет на Гран-при по фигурному катанию в Токио. Спортсменка пропустит этап из-за полученной травмы.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Западный журналист сравнил 17-летнюю фигуристку Щербакову с уставшей старухой
фигурное катание гран-при щербакова
Комментировать