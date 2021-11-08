Западный журналист сравнил 17-летнюю фигуристку Щербакову с уставшей старухой

Рим, 8 ноября. Российская фигуристка Анна Щербакова во время выполнения короткой программы на Гран-при в Италии была похожа на уставшую старуху, заявил американский журналист Дэвид Лис в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson.

По мнению репортера, 17-летняя россиянка уступает соперницам в физике и таланте, но имеет железный характер и волю к победе. После короткой программы Щербакова была лишь третьей. Но перед произвольной программой она собралась и показала впечатляющие результаты.

По итогам двух прокатов фигуристка набрала 236,78 балла. Щербакова обошла соотечественницу Майю Хромых и бельгийку Луну Хендрикс. Еще одна россиянка Софья Самодурова была лишь седьмой.

Соревнования проходили с 5 по 6 ноября в итальянском Турине. Следующий этап Гран-при состоится в Японии с 12 по 14 ноября. Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира. Спортсменка была лучшей на трех последних первенствах страны в женском одиночном катании.

Она является первой взрослой фигуристкой в истории, которая исполнила лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. В копилке Щербаковой еще несколько важных рекордов, поставленных на крупных турнирах.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова не поедет на Гран-при по фигурному катанию в Токио. Спортсменка пропустит этап из-за полученной травмы.