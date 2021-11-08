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Шойгу сообщил о подписании долгосрочного контракта на поставку ракет «Циркон» в ВС РФ
Армия
Шойгу сообщил о подписании долгосрочного контракта на поставку ракет «Циркон» в ВС РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 ноября. Новейшие ракеты «Циркон» морского базирования будут поставляться в российскую армию на основе уже заключенного долгосрочного контракта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Циркон» прошел целую серию успешных испытаний. Ракета является эффективным гиперзвуковым оружием, напомнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Сейчас уже практически завершены испытания, и мы рассматриваем подписание, а если говорить точнее, он уже подписан — долгосрочный контракт по "Цирконам"», — подчеркнул Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВС РФ в 2022 году. Также сообщалось о жесткой реакции главы Минобороны РФ Шойгу на слова его коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости «сдерживания России» силами НАТО c возможностью использования ядерного оружия.

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