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Собчак высказалась против травли блогеров за откровенные фото на фоне храмов
Шоу-бизнес
Собчак высказалась против травли блогеров за откровенные фото на фоне храмов
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 8 ноября. Популярная телеведущая, журналист Ксения Собчак увидела двойные стандарты в вопросе ответственности за публикацию откровенных фотографий на фоне храмов. Она недоумевает, почему Ольга Бузова до сих пор не наказана.

Собчак на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором порассуждала о травле молодых блогеров за неприличные фото. Она вспомнила снимок Натальи Орейро в блестящем лифе на фоне храма Василия Блаженного, а также кадр в социальных сетях Ольги Бузовой во время пребывания в Волгограде.

«Олю Бузову никто не тронул за фото в купальнике на фоне храма в Волгограде. Но 2021 год — это год шельмования простых девчонок из интернета за голые задницы на фоне питерского музея и московского Кремля. Против них мы будем возбуждать уголовные дела, их мы будем арестовывать», — написала Собчак.

Собчак высказалась против травли блогеров за откровенные фото на фоне храмов
Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Телеведущая вспомнила недавнюю травлю Моргенштерна за слова о Дне Победы. Журналист Антон Красовский признается, что его чуть не вырвало после услышанного, хотя сам журналист в 2017 году заявлял, что не понимает государство, которое тратит миллионы на георгиевские ленточки. Собчак считает такие двойные стандарты трусостью и лицемерием.

Сама телеведущая недавно также оказалась в ужасной ситуации и подверглась травле. Машина, в которой ехала Собчак, попала в аварию. Трагическое происшествие унесло жизнь женщины. Журналистка сразу после произошедшего покинула место аварии, за что ее осудили в Сети. Однако адвокат Геннадий Нефедовский заявил, что в ДТП виновен водитель.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак высказалась против травли блогеров за откровенные фото на фоне храмов
собчак бузова журналист блогер певица телеведущая
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