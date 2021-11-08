Продюсер фильма «16-й» Сергей Щеглов объяснил, почему картина снята в жанре комедии

В беседе с корреспондентом ФАН продюсер фильма-исповеди «16-й» Сергей Щеглов рассказал о главной задумке картины.

В фильме «16-й» рассказывается о событиях, якобы «повлиявших» на результаты выборов 45-го президента США в 2016 году. Еще до официальной премьеры десятки тысяч зрителей успели посмотреть ленту благодаря техническому показу. Зрители по достоинству оценили острый юмор, хотя трейлер подразумевал документальную картину.

«Любое кино — это политика. «Крепкий орешек», «Джеймс Бонд»... [Ленты], которые делает Америка, — это политика, кроме нее в этих фильмах ничего нет, потому что они в этих фильмах пропагандируют Америку во всех ее проявлениях. А здесь (в картине «16-й». — Прим. ФАН) мы просто высмеиваем Америку, потому что это комедия», — рассказал Щеглов.

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По мнению собеседника ФАН, и в комедии может говориться о тех недостатках, которые, на взгляд продюсера, происходят в другой стране.

«Комедия имеет право говорить о стране, которая обвиняет нас во всех смертных грехах, а сама является правонарушителем, даже в квадрате. Они называют себя демократической страной, хотя никакого отношения к демократии не имеют, а вот мы — имеем», — добавил продюсер.

Сергей Щеглов признался, что в картине «16-й» языком кино высмеивается псевдодемократия США. Он подчеркнул, что кино без политики невозможно.

«Одно кино больше политизировано, какое-то — меньше. Мы старались показать как можно меньше политики, это просто как анекдот», — резюмировал собеседник ФАН.

Премьера фильма-исповеди «16-й» состоится сегодня на официальном сайте киноленты. О киноновинке впервые стало известно 26 октября из опубликованного на YouTube трейлера. В ролике говорится, что фильм расскажет правду о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

Ранее актер театра, кино и дубляжа Виктор Бычков рассказал о своей роли в фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». В картине Бычков сыграл роль бездомного с тяжелой судьбой.