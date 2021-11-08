Эксперт Лысаков: Снижение нештрафуемого порога до 5 км/ч приведет к коллапсу на дорогах

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, который снизит нештрафуемый порог превышения скорости.

На данный момент этот порог — 20 км/ч. То есть при разрешенных 60 км/ч штраф не придет, если вы едете со скоростью до 79 км/ч. Если выше — готовьтесь заплатить от 500 рублей в казну. Теперь же предлагается снизить этот порог до 5 км/ч. Соответственно — нарушить можно будет максимум до 4 км/ч.

Возможные нововведения могут негативно сказаться на дорожной обстановке в России, уверен экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его мнению, этого нельзя допускать по ряду оснований.

«Это ухудшит дорожную безопасность. Учитывая достаточно серьезную финансовую, социальную и экономическую ситуацию — автовладельцы, чтобы сэкономить свои деньги, будут смотреть не на дорогу, а на спидометр. Потому что сейчас, когда едешь с превышением в 20 километров, ты остаешься в рамках и можешь следить за дорогой. А 10 километров — это ты чуть-чуть отвлекся, нога придавила педаль — да чихнул ты, условно говоря, или ответил кому-то на вопрос, включил радио — и все, ты уже штрафник. А про норму в пять километров вообще говорить не приходится», — возмущенно ответил Вячеслав Лысаков.

Эксперт подчеркнул, что многие, даже электронные, спидометры недостаточно точны. Кстати, на корректные показатели скорости, отображаемой на спидометре, влияет даже размер резины, установленной на автомобиле. Если она отличается хоть немного от штатной — уже вероятна погрешность.

«Если на каком-то отрезке в городе, по мнению властей, необходима особая осторожность, то всегда можно ограничить скорость знаками. Татарстан так и сделал. Они везде 40 поставили. И вот тебе те же 60 и остались (40+20). Никто не заставляет вас превышать — все зависит от ситуации, водитель должен сам выбирать скоростной режим, который обеспечивает безопасность», — убежден Вячеслав Лысаков.

Агентство городских новостей Москва /

Инициатива о снижении нештрафуемого порога появилась в Мосгордуме, которая планирует транслировать свои мысли в Госдуму. Но, по мнению Лысакова, это лишь желание побольше собрать денег с автомобилистов — никакого отношения к безопасности на дороге эти предложения не имеют.

Поддержат или нет эту идею парламентарии — зависит от позиции российского правительства. Эксперт отмечает, что многие непопулярные предложения, касающиеся законодательства в области дорожной безопасности, в последние годы в стране были заморожены. Речь идет о балльной системе лишения прав за четвертое грубое нарушение ПДД, о законопроекте об опасном вождении и проекте о залоге за возврат автомобиля при пьяном вождении — транспорт можно забрать со штрафстоянки только при внесении залоговой суммы в размере штрафа за это нарушение — 30 тысяч рублей. Эти предложения обсуждались в Госдуме, но пока находятся в заблокированном состоянии, а документы пылятся на полках. Лысаков считает, что предложение о снижении нештрафуемого порога тоже принимать не станут.

При этом ему сложно сказать, как могут проголосовать депутаты, если законопроект все-таки протолкнут в Госдуму. На данный момент там нет профессионалов, которые бы могли экспертно заниматься законодательством в области дорожной безопасности.

«Они могут исходить из чего угодно, из каких-то общих рассуждений, но не из знания предмета. Пока эта сфера законодательной деятельности осталась в Госдуме сиротой. И прогнозировать что-то сложно», — поделился своим мнением с ФАН Лысаков.

Ранее Лысаков не поддержал идею об отмене скидки за незначительные нарушения ПДД. Он уверен, что это предложение в Госдуме не поддержат, потому на него, вероятно, поступит отрицательный отзыв из Правительства РФ, так как оно раньше само и распространило действие этой скидки на все статьи КоАП.