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Проживший 20 лет в Германии россиянин пожаловался на дороговизну здоровой пищи в стране

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 16:09
Общество
Проживший 20 лет в Германии россиянин пожаловался на дороговизну здоровой пищи в стране
pixabay.com

Берлин, 8 ноября. Качественную пищу могут позволить себе только весьма состоятельные немцы. Остальным приходится довольствоваться «пластмассой». Об этом сообщил русский эмигрант Роман Алябьев.

Тем, кто получает пособие или довольствуется не особенно высокооплачиваемой работой, живется в Германии несладко. За электричество люди платят 100 евро в месяц. Общественный транспорт отнюдь не дешевый. Таким образом, на еду денег практически не остается. Да и она сама стоит прилично.

«На еду остается не так уж и много денег, и люди покупают... Как бы так выразиться. Покупают, честно говоря, гадость, просто гадость» — сообщает русский житель Германии Роман Алябьев.

Невысоко оценивают свою страну и сами немцы. К примеру, издание Der Tagesspiegel разместило в рейтинге городов Москву выше, чем родной Берлин.

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германия еда русская диаспора
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