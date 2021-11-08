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Военные реформы Афганистана: как «Талибан» меняет армию страны

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:35
Весь мир
Военные реформы Афганистана: как «Талибан» меняет армию страны
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 8 ноября. Руководство «Талибана»1 (запрещен в РФ) изменило названия воинских частей страны. Об этом сообщила пресс-служба радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

Министерство обороны Исламского Эмирата Афганистан (так талибы теперь называют государство) изменило наименования всех военных корпусов. Соответствующий документ был опубликован в социальной сети Twitter.

В списке содержатся восемь подразделений, которые контролируют тот или иной регион. После переименования им присвоены следующие названия:

  • № 313    Центральный корпус (Кабул)
  • № 209    Корпус Аль-Фата (Мазари-Шариф)
  • № 217    Корпус Омари (Кундуз)
  • № 205    Корпус Аль-Бадр (Кандагар)
  • № 201    Корпус Халида бин Валида (Лагман)
  • № 203    Корпус Мансури (Гардез)
  • № 207    Корпус Аль-Фарук (Герат)
  • № 215    Корпус Азм (Гильменд)

Новые веяния

Данный список появился после заявления исполняющего обязанности министра обороны Мухаммада Якуба Муджахида о том, что его ведомство планирует построить исламскую армию, которая будет оснащена новейшим оружием.

Целью обозначена защита национальных интересов, ценностей и границ Афганистана. Группировка уже приступила к подготовке военнослужащих для своей новой армии, ею занимаются инструкторы. Бойцы получают форму и осваивают новую технику.

Оружие США в руках талибов
Федеральное агентство новостей /

Сейчас талибы заняты формированием институтов административного управления и распределяют должности. Некоторое время назад было объявлено о назначении 44 членов радикального движения на важные посты, в числе которых кресла губернаторов и начальников полиции.

Так, в рамках кадровых ротаций главой провинции Кандагар назначен Кари Барьяль, а начальником полиции там стал Вали Джан Хамза.

Новая структура

«Талибан» захватил власть в Афганистане 15 августа, это произошло после ухода американских войск из страны. После взятия Кабула группировка столкнулась с необходимостью организации управления захваченной территорией.

«Талибы административно разделили 34 провинции Афганистана на две ветви: южную и юго-восточную. Юг состоит из 14 регионов и находится под властью Умари. Юго-восток включил оставшиеся 20 центров. Им управляет Хаккани», — говорит аналитик Мухаммад Ахсас.

По его словам, каждый регион был поделен на восемь зон, которые состоят из районов, аналогичных уже существующим.

Руководство радикального движения создало 18 комиссий, которые функционируют как министерства и занимаются военными, политическими, экономическими и другими вопросами.

Самой крупной комиссией стала военная. Ее возглавляет заместитель главы «Талибана» мулла Якуб Умари. У него есть три заместителя: Садар Ибрагим, Абул Каюм Закир и Кари Фасихуддин. Все трое считаются выдающимися военачальниками.

Помимо этого, влияние имеет группа могущественных командиров спецназа, известная как «Сара Китаа» или «Красный отряд», у которого есть свои батальоны по всей стране. Они играют важную роль в борьбе с боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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