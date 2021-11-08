Транзит российского газа через Украину вырос на 54%

Киев, 8 ноября. Поставки отечественного голубого топлива в Европу через украинскую территорию увеличились, пишет руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Объем поставок энергоносителя из России в Европейский союз через Украину повысился на 54% и достиг 88 млн кубических метров сырья в сутки. Однако это меньше забронированного объема — 109 млн «кубов» газа, отмечает Макогон.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн кубометров)»,— указал представитель компании «Оператор ГТС Украины» в Facebook.

Макогон ранее сообщал, что транзит природного газа российского производства через территорию Украины 1 ноября равнялся 57 млн кубических метров в сутки, что было меньше показателей на начало октября примерно на 30%.