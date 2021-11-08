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Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
Общество
Правнук Сталина Бенсаад прокомментировал попытки отца выселить его из квартиры прадеда
pixabay.com  /  Jens Neumann

Москва, 8 ноября. Селим Бенсаад, который является правнуком советского политика Иосифа Сталина, прокомментировал попытки своего отца выселить его из квартиры прадеда.

Бенсаад уже написал заявление в правоохранительные органы против отца о применении им насилия и незаконном выселении из квартиры Сталина. Однако главной причиной, по которой родитель выставил сына, является икона Николая Чудотворца, принадлежавшая советскому политику. Бенсаад не отдает ее отцу, сообщил пиар-директор правнука Сталина Вадим Горжанскин.

«А всем известно, что Сталин обращался к иконе каждый день, он ей очень дорожил», — передает слова Горжанскина Федеральное агентство новостей.

Селим является сыном старшей дочери Якова Джугашвили, отец которого — Сталин. Бенсаад получил инвалидность из-за родовой травмы — он плохо видит и слышит. Несмотря на это, его отец пытается выгнать сына из квартиры прадеда.

Бывшего главу СССР Сталина некоторые личности пытаются очернить. Таким образом заинтересованные личности пытаются переписать итоги Второй мировой войны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

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